Администрация Екатеринбурга рассылает арендаторам подвалов в жилых домах письма с требованием сделать помещения доступными для жильцов на время воздушной угрозы. Иначе им грозит расторжение договора аренды. Об этом сообщил депутат Александр Колесников на заседании думы и потребовал объяснений у мэрии.

Директор ДУМИ Майя Строшкова ответила, что департамент руководствуется указом губернатора Свердловской области. К арендуемым подвальным помещениям предъявляются минимальные требования для укрытия населения – чтобы было сухо и чисто. При сигнале «Внимание всем!» арендаторы, если они находятся на месте, обязаны пустить людей в подвальное помещение, если в доме нет бомбоубежища. «В Екатеринбурге 84 муниципальных укрытия, из них 26 находятся в жилых домах. До конца года в этих помещениях будет проведен ремонт. Однако этого очень мало. В городе есть 400 убежищ по требованию ГО и ЧС, которые находятся в федеральной собственности. И большинство из них не готовы [к приему людей]», – сообщила чиновница. Колесников заявил, что требования мэрии не соответствуют федеральным нормам, и кроме того, ущемляют права арендаторов.

«У арендатора может быть там имущество. А вы предлагаете загнать туда толпу. Никто ведь не будет проверять паспорта у людей, зачем они спускаются в подвал?» – заметил депутат. Майя Строшкова ответила, что использование подвала в качестве укрытия допускается в критическом случае – на это и направлен указ губернатора. «У вас неправильная позиция, и она не соответствует федеральному законодательству», – поставил точку в споре Александр Колесников.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube