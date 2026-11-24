В Екатеринбурге суд вынес приговор мужчине за преступление, которое он совершил почти 33 года назад, в конце 1993 года. Как установило следствие, все случилось в квартире дома на улице Бебеля в ночь на 15 декабря. Хозяин квартиры узнал о совершенной краже, и собирался обратиться в милицию, за что изобличенный им преступник избил и ударил его ножом. На этом он не остановился – избиение мужчины он продолжил на улице Отдыха. В конце концов преступник ударил мужчину ножом в шею. От полученной раны екатеринбуржец скончался, а его убийца скрылся за рубежом.

Тогда же, в 1993 году, преступник был объявлен в федеральный розыск. Лишь в мае 2026 года при пересечении границы в аэропорту города Новосибирска он был задержан сотрудниками полиции и доставлен к следователям СКР. «Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube