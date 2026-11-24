За неделю врачи зарегистрировали больше 30 тысяч ОРВИ

В Свердловской области за прошлую неделю зарегистрировано более 30,8 тысячи случаев ОРВИ. Примерно половина – 15 тысяч – приходится на Екатеринбург. «Это выше уровня предыдущей недели на 22%, но ниже многолетнего на 7%», – уточнили в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

Отметим, что большая часть заболевших – это дети, на них приходится почти 65% всех случаев. Преобладают риновирусны, коронавирусы, боковирусы, аденовирусы и другие.

Добавим, что против гриппа привито 1,2 млн свердловчан. Медики призывают успеть пройти вакцинацию до начала эпидсезона.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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