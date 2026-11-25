Инспекторы таможенного поста в аэропорту Кольцово остановили в «зеленом» коридоре женщину, прилетевшую из Пекина. При таможенном досмотре в ее багаже обнаружили рекордер и 15 камер видеонаблюдения.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, иностранка пояснила, что работает в китайской компании, которая производит видеооборудование. А камеры везла на выставку, чтобы показать их потенциальным клиентам.

«Исходя из характера и количества товаров таможенные органы принимают решение, относится ли конкретная партия к товарам для личного пользования. Пассажирам стоит ознакомиться с информацией на стендах перед входом в зону таможенного контроля. Также в аэропорту звучит аудиоинформирование о порядке и правилах перемещения товаров», – пояснил начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Сергей Боровик.

Рекордер и видеокамеры помещены на хранение, а в отношении женщины возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России «Недекларирование товаров». Забрать видеооборудование она сможет после подачи декларации, уплаты необходимых таможенных пошлин и назначенного судом штрафа «От половины до двукратной стоимости товара».

Екатеринбург, Василий Владимиров

© 2026, РИА «Новый День»

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