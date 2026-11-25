Губернатор Свердловской области Денис Паслер 1 декабря зовет уральцев на свою прямую линию.

«1 декабря в 15:00 в телевизионном эфире проведу традиционную прямую линию. За три часа постараюсь ответить на максимальное количество ваших вопросов по важным для Среднего Урала темам», – написал глава региона в канале в «Максе».

Задать свой вопрос можно уже сейчас на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Все обращения будут зафиксированы и обработаны специалистами.

Трансляция прямой линии будет доступна в телевизионных и радиоэфирах:

– на телеканалах «Россия 24», ОТВ и «4 канал»;

– на радиостанциях «Радио России» и «Вести FM».

Также посмотреть эфир можно будет в аккаунте ВКонтакте и аккаунте регионального правительства.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube