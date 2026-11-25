Привычка доедать все до последней ложки, которую детям старательно прививают мамы, папы и бабушки, может иметь крайне негативный эффект на формирование пищевого поведения, а также быть причиной лишнего веса, от которого очень сложно избавиться во взрослом возрасте. Об этом рассказала врач-педиатр детской городской больницы № 8 Екатеринбурга Маргарита Овчинникова.

«Синдром чистой тарелки» – установка, что еда должна быть съедена вне зависимости от чувства голода, искажает способность организма распознавать сигналы насыщения, поясняет специалист.

«Формирование пищевого поведения начинается в раннем возрасте, и привычные сценарии за столом напрямую влияют на регуляцию аппетита. Когда ребенку постоянно и настоятельно рекомендуют доедать, он перестает ориентироваться на естественные сигналы насыщения. Это повышает риск переедания и нарушения ритма приемов пищи, что в долгосрочной перспективе может способствовать функциональным расстройствам ЖКТ – от тяжести и вздутия до более устойчивых нарушений моторики», – цитирует врача пресс-служба ГАУЗ СО «ДГБ № 8 г. Екатеринбург».

Педиатр также отметила, что очень важно, с какой скоростью ест ребенок. Если пища поступает в организм слишком быстро, он не успевает вовремя среагировать на чувство сытости (сигнал от желудка к мозгу поступает с задержкой примерно в 20 минут), и ребенок переедает.

«Не менее значимы и пищевые ограничения: жесткие запреты на определенные продукты или деление еды на «хорошую» и «плохую» способны формировать тревожное отношение к еде, а иногда – эпизоды компенсаторного переедания. В результате формируется не столько здоровое питание, сколько сложные отношения с ним, где эмоции и привычки перевешивают физиологические потребности, – продолжает Маргарита Овчинникова. – Еще можно упомянуть потакание привычке ребенка во время еды смотреть развлекательные шоу, короткие видео с говорящими котятами и стримы на специализированных платформах. В таких случаях высок риск переедания, к тому же плохо пережеванной пищей. А это прямой путь к нарушениям моторики и функции желудка – и другим проблемам с пищеварением. При этом важно не драматизировать: такие привычки поддаются коррекции, если мягко выстроить режим приема пищи и убрать отвлекающие факторы».

Таким образом, если в детстве нормой считалось доедать до конца, закрепляется определенный шаблон поведения, и взрослый человек игнорирует сигналы сытости и автоматически тянется за добавкой, даже когда организм в этом не нуждается.

Здоровое отношение к еде начинается не с жестких правил и установок, а с уважения к естественным потребностям организма, резюмирует специалист. Главное, научить ребенка слышать сигналы своего тела и ориентироваться не на количество съеденной еды, а на ощущение комфорта.

Но и во взрослом возрасте не поздно скорректировать режим приема пищи и избавиться от устойчивых паттернов переедания или дискомфорта после еды, если обсудить ситуацию с грамотным специалистом: врач поможет наладить более здоровый ритм питания.

Екатеринбург, Василий Владимиров

© 2026, РИА «Новый День»

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