Сегодня ночью около 02:30 на 21-м километре дороги Первоуральск – Шаля опрокинулся грузовой автомобиль «Фрейтлайнер» с полуприцепом. 53-летний водитель оказался зажат в кабине. Сотрудники МЧС деблокировали мужчину из поврежденного грузовика. К счастью, водитель серьезных травм не получил, после осмотра медики отпустили его домой.

Обстоятельства аварии устанавливают инспекторы ГАИ. По данным ведомства, водитель выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям, из-за чего не справился с управлением. Грузовик съехал на обочину, а затем опрокинулся на бок.

В Госавтоинспекции напомнили, что водителям нужно быть предельно внимательными в темное время суток и в зоне ограниченной видимости. В Свердловской области вторые сутки действует предупреждение о гололеде на дорогах.

Первоуральск, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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