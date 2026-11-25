В Свердловской области сегодня, 25 ноября, на промышленных предприятиях Екатеринбург и Ревды пройдут антитеррористические учения. В них примут участие сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

В пресс-службе регионального управления ФСБ сообщили, что с 08:00 до 23:00 на отдельных территориях будут вводиться временные ограничения движения для транспорта и пешеходов. Свердловчан просят сохранять спокойствие, если они увидят скопление силовиков и спецтехники, и не публиковать в соцсетях фотографии с мест учений.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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