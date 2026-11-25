Как сообщает Уралгидрометцентр, в Екатеринбурге установится постоянный снежный покров.

Ожидается, что 26 ноября над Каспийским морем сформируется фронтальный циклон, который быстро углубится и поднимется на север. Ночью 26 ноября центр циклона окажется над Челябинской областью, днем – дойдет до Свердловской.

Циклон принесет в регион сильные снегопады. Синоптики обещают, что установится постоянный снежный покров.

Метеорологи прогнозируют до 12-20 мм осадков, что составит 30-60% месячной нормы. Чуть меньше снега ожидается на крайнем северо-западе и крайнем юго-востоке области. На крайнем юге региона снегопад начнется во второй половине ночи 26 ноября, днем распространится на центральные и северные районы.

Екатеринбург, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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