В Алапаевске «черные лесорубы» уничтожили лес на сумму более 58 млн рублей

Прокуратура Алапаевского района направила в суд уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. Ущерб составил выше 58 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, местные жители в феврале-марте 2026 года вступили в сговор и собрали бригаду из 4 человек. В пределах Западного участкового лесничества «Совхоз Алапаевский», они срубили 418 сосен и 6 берез общим объемом 1632 кубометров. Своими действиями мужчины причинили лесному фонду ущерб на сумму свыше 58,7 млн рублей.

Они обвиняются по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору». Суд арестовал имущество обвиняемых на сумму свыше 13,2 млн рублей.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Алапаевский городской суд.

Алапаевск, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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