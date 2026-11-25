Свердловские врачи вернули к жизни полуторагодовалого ребенка, у которого в результате пожара была обожжена треть поверхности тела. Маленькая девочка провела в реанимации 22 дня, из них 10 дней на ИВЛ. Благодаря комплексному лечению и использованию современных технологий, малышка дышит сама и идет на поправку, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Несчастье с девочкой случилось в обычный будний день в городе Реже. Отец ушел на работу, мама уложила дочку на дневной сон в детской и с двумя старшими детьми пила чай на кухне. Внезапно в квартире появился дым. Женщина бросилась в детскую и увидела, как горящий натяжной потолок опускается прямо на ребенка. Мать схватила девочку и вынесла в общедомовой коридор, а затем вывела старших детей. Огонь в квартире распространялся стремительно, и семья едва успела спастись. Подоспевший сосед помог женщине потушить ее вспыхнувшую челку. К счастью, других повреждений ни у женщины, ни у старших ребят не было. Но младшей дочери требовалась срочная помощь.

Девочку доставили в городскую больницу, там врачи приняли решение о транспортировке маленькой пациентки в Екатеринбург. Эвакуацией занималась бригада детского реанимационно-консультативного центра Территориального центра медицины катастроф Свердловской области.

«Состояние девочки было тяжелым, но стабильным. Важно было максимально быстро, при этом бережно доставить ребенка коллегам из профильного отделения ДГКБ № 9 для дальнейшего лечения. Перед транспортировкой медики выполнили адекватную состоянию противошоковую терапию, использовали носилки с мягкой амортизацией, в пути проводили мониторинг жизненно важных функций. Реанимационная бригада была готова в случае ухудшения состояния пациентки перевести ее на ИВЛ, но, к счастью, это не понадобилось. Девочка – боец!» – рассказала руководитель ДРКЦ ТЦМК Екатерина Пьянкова.

В приемном отделении ДГКБ № 9 ребенка сразу перевели в отделение анестезиологии и реанимации. «Свету доставили к нам с ожогами 30% тела различной степени тяжести и отравлением продуктами горения. При высокой подаче кислорода содержание его в крови оказалось критически низким, что не позволило нам прооперировать девочку в первые же сутки. Первоочередной задачей стало восстановление функции легких», – рассказал заведующий ожоговым отделением ДГКБ № 9 Павел Салистый.

На протяжении 22 суток врачи боролись за жизнь ребенка. Медикаментозная поддержка, санация ран современными сетчатыми покрытиями, ежеминутный мониторинг жизненно-важных показателей позволили стабилизировать состояние для проведения операции по пересадке кожи.

Сейчас девочка вместе с папой находится в ожоговом отделении и идет на поправку. Она пытается встать с кровати и возится с игрушками. В скором времени пациентку отправят домой. Девочке предстоит длительный период реабилитации, но ее жизни уже ничего не угрожает.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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