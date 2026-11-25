Сотрудники СИЗО-1 пресекли попытку передать запрещенные продукты питания, в числе которых оказался шашлык. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области.

24 ноября адвокат прибыла для встречи с обвиняемым. В ее пакете обнаружили 2 килограмма шашлыка, газировку, лаваш, два контейнера с салатом и соус. Обвиняемый проходит по статьям «Убийство», «Бандитизм» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

В пресс-службе отметили, что есть строго определенный список продуктов питания и предметов, которые разрешены к передаче. Если вещи не входят в список, то передать их не получится: попытки пресекаются, а нарушители могут понести как административную, так и уголовную ответственность.

Екатеринбург, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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