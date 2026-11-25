С 25 ноября в Свердловской области стартовала акция «Тонкий лед». Так сотрудники МЧС напоминают об опасности льда.

В пресс-службе уточняют, что осенняя корка льда особенно коварна. Несмотря на то, что поверхность кажется прочной, она еще не способна выдержать вес человека. Только если лед будет прозрачно-голубым или зеленым, он будет считаться крепким. Серый, матово-белый или желтоватый лед особенно ненадежен. Но, как отмечают спецслужбы, безопаснее всего – на лед вообще не выходить.

В ведомстве предупреждают, что выход на лед может повлечь за собой административную ответственность в виде штрафа размером в 500 рублей.

Екатеринбург, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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