Полпред в Уральском федеральном округе Артем Жога предложил создать единый механизм для защиты детей от интернет-мошенников. В УрФО только с начала года количество школьников, вовлеченных в мошеннические схемы, выросло на 30%. По мнению полпреда, школы, родители, полиция и общественники должны действовать как одна команда, чтобы оградить детей от злоумышленников.

«Считаю, что мало просто ловить и наказывать вербовщиков. Главная задача – не допустить, чтобы ребёнок вообще попал в их сети. Вместо общих фраз школьникам нужно показывать конкретные примеры из жизни и чётко объяснять, как распознать опасность и куда обращаться за помощью. Огромную роль играет наставничество. Подросткам важно общаться с авторитетными взрослыми, например, с ветеранами спецоперации. И результат должен измеряться не количеством уроков, а спасенными судьбами», – сообщил Жога в соцсетях. Своим предложением полпред поделился на форуме «Здоровье и безопасность детей», который проходит в Москве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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