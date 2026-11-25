Екатеринбург предложили поместить на монету. С идеей выступил депутат гордумы Александр Колесников на Совете неравнодушных горожан при главе города. «Екатеринбург – второй город в стране, а у нас даже нет нормальной монеты. Надо договориться с Москвой. Надо выпустить на нормальной монете Екатеринбург», – предложил депутат.

Представители дизайн-студии, разрабатывавшей айдентику, пояснили, что делали дизайн канализационных люков, которые похожи на монеты, и эта идея была реализована. «Одно дело люки, по которым ногами ходят. Но надо сделать монеты, которые будут ходить по всей России, чтобы про наш город все знали, а не только что у нас убили царя», – подчеркнул Колесников.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

© 2026, РИА «Новый День»

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