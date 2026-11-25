Работодатели все чаще предлагают вакансии студентам, которые могут стать основой кадрового резерва компании. Сервис «Авито Работа» проанализировал спрос на молодых сотрудников 18-24 лет, занятых в рабочих и линейных профессиях в Свердловской области, и выявил топ-3 самых востребованных специалистов.

Наиболее заметная динамика числа вакансий зафиксирована среди грузчиков – спрос на них за сентябрь-октябрь 2026 года увеличился на 44%, а среднее зарплатное предложение составило 83 200 рублей. Грузчики востребованы в логистике, складском хозяйстве и торговле, где отвечают за погрузку, разгрузку и перемещение товаров и грузов.

Вторая наиболее востребованная вакансия – электромонтажники (+38%), которым в среднем предлагают 73 750 рублей в месяц. Эти специалисты занимаются монтажом, наладкой и ремонтом электрооборудования и электрических сетей на строительных объектах и производствах.

Замыкают тройку работники кухни (+35%), среднее зарплатное предложение для которых составило 50 тысяч рублей. Они занимаются подготовкой ингредиентов, приготовлением блюд и поддержанием чистоты на кухне в заведениях общественного питания.

«Важно учитывать, что указанные зарплатные предложения рассчитаны на основе средних значений диапазонов, которые работодатели указывают в вакансиях. Фактический уровень дохода специалистов может варьироваться в зависимости от региона, опыта работы, квалификации, графика занятости и условий конкретного работодателя», – указали в пресс-службе «Авито».

«Студенты и молодые специалисты – перспективная группа для работодателей. Бизнес заинтересован в том, чтобы знакомиться с будущими сотрудниками еще во время их обучения. Этот интерес отражается и на рынке вакансий: число предложений для студентов в сфере производства промышленного оборудования и станков выросло на 101%, а в сфере строительства промышленных и инфраструктурных объектов – на 36%. Работа с молодыми кадрами позволяет компаниям заранее формировать пул потенциальных сотрудников, а студентам – получать практический опыт и знакомиться с будущей профессией еще до окончания учебы», – прокомментировал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Интерес к рабочим профессиям растет и со стороны молодых соискателей. Так, в России число новых резюме специалистов в возрасте 18-24 лет на позицию оператора производственной линии увеличилось на 68%, работника кухни – на 60%, сборщика мебели – на 42%, монтажника – на 39%, сварщика – на 26%.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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