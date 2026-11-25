В Екатеринбурге прошло очередное заседание Совета неравнодушных горожан, впервые в нем принял участие в новом статусе врио главы администрации Рустам Галямов. Среди прочего известные екатеринбуржцы во главе с градоначальником обсуждали обновленную айдентику – логотипы, шрифты и иконки для городского брендинга, а также единый музейный абонемент и создание общего пространства в Историческом сквере.

Последние два новшества представили директор музея ИЗО Никита Корытин и руководитель Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев. Они, в частности, рассказали, что планируется создать общий маршрут по музеям, которые расположены на Плотинке, в том числе с помощью создания единого абонемента, который может быть действительным от одного до нескольких дней. В качестве примера подобных карт для посетителей привели в пример комплексный билет в музеи Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. «Проект не потребует сверхизменений и вложений», – заметили музейщики, уточнив: на то, чтобы утрясти юридические моменты, может уйти примерно полгода, а чтобы обкатать пилотную программу единого абонемента – до года.

В рамках музейного проекта в Екатеринбурге также предполагается добавить новые механизмы на площадке т.н. индустриального парка (рядом с входом в Исторический сквер с Малышева-Горького), создать гранд-макет по типу петербургского в Музее архитектуры и дизайна, а также пополнить коллекцию гигантских минералов на противоположном берегу Исети.

Кроме того, музейщики предложили создать на Плотинке пространство, где будут рассказывать об истории создания гидротехнического сооружения, о принципах его работы и так далее. Корытин подчеркнул, что именно плотина, а не ратуша, не исторические здания стали точкой отсчета, с которой и вокруг которой начался Екатеринбург, поэтому место требует больше внимания.

Галямов, как и горожане, проект музейщиков поддержал и попросил продолжать работу. Также он заверил, что еще встретится с Корытиным и Пушкаревым, чтобы обсудить детали.

Кроме того, неравнодушным горожанам показали обновленную айдентику Екатеринбурга, начертание ЕКАТ-ЕРИН-БУРГ, новые шрифты для городской навигации, новые символы и иконки. Часть из них не особенно изменились, детали были заметны только специалистам. «Это наши дизайнерские приколы все время что-то улучшать», – объяснили авторы обновленной айдентики.

При этом представители совета заметили, что цвета и краски могли бы быть спокойнее. «Напомнило что-то африканское, ямайское», – замечали они, но большинство высказались положительно по поводу обновлений.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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