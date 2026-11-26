Несколько самолетов не смогли приземлиться в Екатеринбурге из-за снегопада

Обильные осадки в виде мокрого снега вносят коррективы в работу аэропорта Кольцово.

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, в непростых метеоусловиях экипажами самолетов, следовавших в Екатеринбург из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Сочи и Шарм-Эль-Шейха, было принято решение об уходе на запасные аэродромы – в Уфу и Тюмень.

«Просим пассажиров следить за статусом своих рейсов по онлайн табло», – обратились в Кольцово к ожидающими прилета и вылета.

Напомним, что с ночи 26 ноября на Урале действует штормовое предупреждение – снег будет идти весь четверг. Осадки будут очень сильными. Также в прогнозе сильный гололед.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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