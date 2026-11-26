Пробки на дорогах Екатеринбурга достигли 9 баллов. Транспорт стоит повсеместно. Причина – снегопад. Несмотря на штормовое предупреждение, к утру рабочего дня все магистрали утопали в снегу. Автомобилисты жалуются, что на прочистку дорог спецтехника если и вышла, то в ограниченных местах и глобально ничего к лучшему не изменилось.

Общественный транспорт ходит с опозданиями – в центре города стоят трамваи на 8 марта, Радищева, у УПИ и так далее. Депранс официально предупредил – опоздания на маршрутах могут достигать 45 минут.

Взлетели цены на такси – выехать из Академического в центр, к примеру, сегодня стоит от 1200 рублей. Время ожидания машины – от 20 минут.

Отметим, что снег и сильный снег на Урале сегодня будет идти весь день.

Уралгидромет сообщает, что выпало уже 40 процентов месячной нормы осадков.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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