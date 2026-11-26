Непогода скорректировала работу Кольцово. Как сообщает пресс-служба аэропорта, за ночь на аэродроме выпало почти 12 сантиметров снега. Уборка осложняется тем, что снег, который продолжает идти, мокрый и тяжелый.

«Службы аэропорта делают все, чтобы ликвидировать последствия непогоды – на борьбу с заносами брошено более полутора десятков специальных машин.

Просим пассажиров отслеживать статус своего рейса и проявлять осторожность по пути в аэропорт», – предупреждает пресс-служба Кольцово.

Снег, по данным синоптиков, будет идти весь день. В данный момент из расписания вышло два десятка рейсов.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube