Екатеринбуржец, вытолкнувший подругу из окна, заключен под стражу

Орджоникидзевский районный суд отправил в СИЗО ранее судимого 46-летнего жителя Екатеринбурга, обвиняемого в покушении на убийство гражданской жены.

Как сообщает Свердловская областная прокуратура, по версии следствия, 14 ноября, находясь в квартире, расположенной на третьем этаже дома по ул. Старых Большевиков, обвиняемый в ходе продолжительной ссоры напал на сожительницу, которая стояла возле открытого окна, и нанес ей с силой обеими руками не менее одного удара по корпусу. Женщина потеряла равновесие и выпала из окна.

Женщине вовремя оказали медпомощь, и она выжила. Вину в совершении преступления обвиняемый не признал.

Прокурор в суде указал на то, что осужденный может продолжить заниматься

преступной деятельностью, воспрепятствовать расследованию уголовного дела,

уничтожить или сокрыть доказательства, может оказать давление на лиц, его

изобличающих, скрыться от органов следствия и суда.

Следственным комитетом по Свердловской области 46-летнему местному жителю предъявлено обвинение по статье УК «Покушение на убийство», сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, идет сбор доказательств.

Екатеринбург, Василий Владимиров

© 2026, РИА «Новый День»

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