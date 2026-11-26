В Свердловской области депутаты рассмотрят законопроект о запрете продажи вейпов в регионе, а в Челябинской соответствующий документ уже приняли – он вступит в силу с 1 марта 2027 года. Это стало возможным после того, как на федеральном уровне наделили полномочиями субъекты РФ, и регионам позволили самим устанавливать такие запреты. Норма, если ее примут на Среднем Урале, будет действовать чуть больше 4,5 лет, на Южном – 5 лет. Это максимальный срок, который позволяет федеральный закон.

«Полностью поддерживаю эту инициативу, Свердловская область одна из первых, кто обратил внимание на эту тему, как только вышел закон, позволяющий регионам вводить такие ограничения. И запрет поддерживают все – представители сферы образования, родительское сообщество, врачи. Главный эффект, которого мы ожидаем, – что несовершеннолетние не будут иметь возможности даже обходными путями покупать вейпы и жидкости для них», – подчеркнул в беседе с «Новым Днем» главный нарколог Минздрава России в УрФО, главврач областной наркологической больницы Антон Поддубный.

Отметим, что использование вейпов не будет запрещено, ограничения касаются только продажи. При этом с 1 марта 2027 также будет нельзя продавать вейпы через интернет – норма начнет действовать по всей России, так что обойти ограничения не получится.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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