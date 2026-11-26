В ГУ МВД России по Свердловской области не подтверждают данные об отставке генерал-лейтенанта Александра Мешкова. Глава пресс-центра областного главка полковник Валерий Горелых не стал комментировать слухи. «У всех все будет, но не у всех все сразу», – цитирует его портал «Сигнал».

Однако источники «Нового Дня» в областном главке подчеркивают: начальник уже покинул пост. Врио руководителя свердловской полиции стал Рашид Советович Даулетов.

«Обычно ротации объявляют на День полиции, но в этот раз что-то пошло не так. Но факт – Мешков уже ушел в отпуск, из которого не вернется», – сообщил источник «Нового Дня» в областном управлении.

Информация о том, что Мешков покидает пост начальника областного главка, появилась вчера. Причем источники сообщали, что Мешков уходит «в никуда».

Слухи об отставке главполицейского ходили последние несколько месяцев, причем первоначально сообщалось, что он может получить перевод в Москву, однако этого не произошло. Тогда заговорили, что Мешков получит аналогичную должность в одном из южных регионов страны, но на деле из соответствующего указа президента его имя убрали чуть ли не в последний момент.

Добавим, пост начальника областного главка Мешков получил в 2019 году.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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