Академический районный суд признал незаконным бездействие мэрии Екатеринбурга, затянувшей решение вопроса уличного освещения проезда к детскому саду № 17 на улице Соболева.

Как установил суд, вдоль проезда есть линия освещения из 16 опор, но она не работает. Объект является бесхозяйным: собственник и обслуживающая организация неизвестны, на баланс ТСЖ сеть не передавалась. Неосвещенный проезд нарушает права жителей, в том числе детей, поскольку организация уличного освещения относится к вопросам местного значения.

Истец заявлял, что администрация города длительное время не принимает мер по постановке бесхозяйной линии освещения на учет. В мэрии приводили свои доводы: сеть была построена застройщиком в 2012-2013 годах одновременно с домом № 19 по улице Соболева. Из 16 опор 14 расположены на земельном участке под этим домом. Поэтому, по мнению чиновников, сеть находится в общей долевой собственности жильцов.

Однако суд не принял эти аргументы. Спорные фонари предназначены для освещения проезда к детскому саду и соседним домам, они расположены за пределами контура многоквартирного дома и частично за границами земельного участка под ним, и они не используются для освещения придомовой территории. Таким образом, сеть признана бесхозяйственной, а бездействие администрации города – незаконным.

По решению суда администрация Екатеринбурга обязана обратиться в Росреестр с заявлением о принятии на учет бесхозной линии освещения из 16 опор, и в срок до 1 ноября 2027 года организовать подачу напряжения на опоры освещения, расположенные в проезде.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube