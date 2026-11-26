Сумма начисленных имущественных налогов для свердловчан выросла за год на 20%

Налоговая служба Свердловской области разослала жителям более 2 миллионов уведомлений об уплате имущественных налогов. Срок погашения истекает 1 декабря, за просрочку должникам начисляются пени.

Общая сумма начисленных имущественных налогов за 2025 год составляет 8,3 миллиарда рублей. Это примерно на 20% больше, чем годом ранее, сообщил на пресс-конференции начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества УФНС по Свердловской области Павел Ваняшин. Из общей суммы налог на недвижимость составляет 3,5 миллиарда рублей, транспортный налог – 3,7 миллиарда рублей, земельный налог – 1,1 миллиарда рублей.

На начисления повлияли изменения в свердловском законодательстве. С 2025 года отменена долго действовавшая в регионе налоговая льгота на легковые автомобили мощностью до 100 лошадиных сил. Это привело к тому, что количество плательщиков транспортного налога увеличилось сразу на 300 тысяч человек. Также выросли ставки для всех категорий транспорта, объяснил Павел Ваняшин. На сегодняшний день свердловчане оплатили 70% начисленных имущественных налогов.

Примечательно, что в этом году налоговая служба впервые получила возможность присылать уведомления о налогах сразу на «Госуслуги». По словам Ваняшина, 90% налоговых уведомлений направлено в электронном виде. Бумажные квитанции почтой отправляются только тем налогоплательщикам, которые не имеют личного кабинета ни на «Госуслугах», ни на портале ФНС.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

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