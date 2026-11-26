В Свердловской области энергетики восстанавливаю электроснабжение абонентов, оставшихся без света после сильного снегопада. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Россети Урал, непогода вызвала локальные технологические нарушения в юго-восточной части региона и в пригородах Екатеринбурга.

Снег наливал на провода, вызывая отключения, деревья, падающие на провода, провоцировали обрывы.

В связи с непогодой свердловский филиал «Россети Урал» переведен в особый режим работы. На устранение последствий направлены 16 бригад: более 30 специалистов и 16 единиц спецтехники. Специалисты делают все возможное, чтобы максимально оперативно вернуть свет в дома жителей.

Сообщить о нарушении электроснабжения и узнать время восстановления можно по телефону 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220 с мобильного телефона.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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