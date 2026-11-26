Госавтоинспекция выясняет обстоятельства опрокидывания пассажирского автобуса в Каменском районе.

Инцидент произошел 26 ноября на 41-м километре автодороги Сысерть – Часовое. Автобус ехал по маршруту № 111 «Деревня Сосновское – Каменск-Уральский». По предварительной информации, водитель не понизил скорость в усложненных условиях на дороге и не справился с управлением. Автобус занесло, и он опрокинулся на бок.

В момент ДТП в салоне находились 10 пассажиров. В результате аварии никто не пострадал.

Сотрудники выясняют детали случившегося. Также в Госавтоинспекции призывают водителей быть предельно внимательными в условиях непогоды.

Каменск-Уральский, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube