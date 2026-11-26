10-летний мальчик сбежал с уроков и попал под колеса грузовика

В Полевском районе автоинспекторы проводят проверку по ДТП, в котором грузовик наехал на ребенка. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе ГАИ Свердловской области.

Авария произошла 25 ноября днем в селе Курганово. Предварительно, группа детей играла на тротуаре у дороги. Во время игры одного из ребят толкнули на проезжую часть. 10-летний мальчик попал под МАЗ, под управлением водителя 1981 года рождения. Установлено, что ребенок сбежал с уроков.

Мальчик получил телесные повреждения. Медики увезли его в центральную районную больницу города Полевского.

Водитель имеет стаж вождения 21 год, за нарушение ПДД привлекался 8 раз. В момент ДТП был трезв. В отношении него возбуждено производство по делу об административном нарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.

Сотрудники ГАИ проверят, учат ли в школе правилам безопасного поведения на дорогах. Профилактическую работу проведут и с семьями юных участников происшествия.

Расследование продолжается. Госавтоинспекция призывает родителей регулярно напоминать детям о соблюдении мер безопасности в зимний период, а также об опасности игр вблизи проезжей части.

Курганово, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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