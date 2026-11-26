В Екатеринбурге на перекрестке улиц Победы и Бакинских Комиссаров трамвай № 24 наехал на мужчину, который перебегал трамвайные пути прямо перед вагоном. Инцидент случилось сегодня в 8 часов утра. В салоне трамвая в этот момент находилось около 50 пассажиров.

Как сообщили в Госавтоинспекции, пешеход отделался легким испугом. Серьезных травм он не получил, после осмотра медиков отпущен домой. В лечении мужчина не нуждается. На месте ДТП автоинспекторы провели необходимые процессуальные действия.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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