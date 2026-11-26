Финансовый университет при правительстве РФ представил результаты исследования качества жизни в ряде российских городов.

Оценка проводилась по нескольким критериям, в том числе: потребительская активность, доступность жилья, уровень медицины и образования, экологическая обстановка, состояние дорог и общественного транспорта, эффективность местных властей и ЖКХ, а также распространенность деструктивного поведения.

Лидером индекса стал Хабаровск – 33 балла, прирост составил 15 баллов за последние пять лет. Второе место занял Воронеж, где качество жизни повысилось на 14 баллов, а общий индекс качества жизни составил 39 баллов. В Саратове также стало лучше жить на 14 баллов (32 балла). Есть в этом рейтинге и Екатеринбург – ему отведено 15-е место с приростом за год по качеству жизни на 8 баллов за последние пять лет с 43 балов в 2021 году до 51 балла в 2026 году.

На 50-м месте в рейтинге оказался Нижний Тагил, за 2021-2026 годы он потерял один балл по качеству жизни, и с оценки в 34 балла в 2021 году спустился до 33 баллов в 2026 году.

Замыкает таблицу Курган – там стало хуже за последние пять лет на 3 балла – показатель снизился с 37 до 34 баллов.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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