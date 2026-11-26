В Екатеринбурге сегодня, 26 ноября, отметили престольный праздник в храме Большой Златоуст. Праздничное богослужение возглавил настоятель храма, иерей Виктор Явич. «Сегодня во время литургии мы все время вспоминали Иоанна Златоуста. Именно в этот день он отошел ко Господу в 407 году. И у святых всегда празднуется день кончины, когда они родились для жизни вечной. То есть это, по сути, день рождения святого [в Вечность], когда святитель Иоанн Златоуст ушел к Отцу Небесному по воле Божией», – пояснил клирик.





Большой Златоуст – одна из архитектурных доминант Екатеринбурга. Храм-колокольня состоит из двух уровней, на каждом из которых развешаны колокола. На первом – знаменитый 16-тонник, который еще до революции получил имя Большой Златоуст. На верхнем ярусе – колокола меньшего размера. Несколько раз в день звонарь поднимается наверх, и округа наполняется благовестом.





«Колокола мы слышим и сейчас, когда ведутся ремонтные работы при поддержке Фонда святой Екатерины. Конечно, не так громко, как раньше, но все равно живой колокольный звон звучит дважды в день», – добавил отец Виктор.





Действительно, обитатели центра обратили внимание, что звон стал приглушенным. Это связано с тем, что арочные проемы колокольни закрыты на время проведения внутренних реставрационных работ. Они стартовали при поддержке Фонда святой Екатерины в сентябре текущего года, полное завершение запланировано на октябрь 2027 года.





«Из-за открытых арочных проемов колокольня храма более 13 лет оставалась незащищенной от осадков, что привело к постепенному разрушению штукатурного слоя стен. Сейчас мы активно устраняем последствия многолетних дождей и снегопадов: занимаемся ремонтом перекрытий и оштукатуриванием внутренних стен колокольни на двух уровнях. Это достаточно большой объем работ. А в следующем году приступим к обновлению фасада площадью 4 000 квадратных метров с заменой декоративных элементов, а также благоустроим территорию вокруг храма», – пояснила руководитель проекта Надежда Новопашина.





Напомним, храм был разрушен после революции, его восстановление началось в 2006 году при поддержке учредителей Фонда святой Екатерины по частично сохранившимся чертежам, а также на основании картин, старинных фотографий и описаний в книгах. В результате общий вид и фасады Большого Златоуста – точная воссозданная копия храма, утраченного в 1930 году.

Фото: Фонд святой Екатерины

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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