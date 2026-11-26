Пьяная екатеринбурженка, уезжая на ПМЖ в Сочи, украла в память о родине перчатки

Транспортные полицейские Кольцово задержали жительницу Сочи за кражу шерстяных перчаток.

Еще в начале 2026 года владелица торговой точки в аэропорту обратилась к сотрудникам МВД. Женщина сообщила, что из ее павильона похищены кашемировые перчатки стоимостью 6 тысяч рублей.

Правоохранители установили, что перчатки украла 29-летняя пассажирка рейса Екатеринбург – Сочи. Девушка – уроженка Екатеринбурга. Оперативники разыскивали ее по месту жительства, где она не появлялась, поскольку переехала в Сочи.

16 ноября сотрудники полиции узнали, что екатеринбурженка получила временную регистрацию в Сочи. Оперативники Кольцово приехали по этому адресу и задержали женщину.

Она призналась полицейским в содеянном и вернула аксессуар. С ее слов, она похитила их в память о малой родине перед переездом.

Также обвиняемая пояснила, что в тот день была пьяна и увидела перчатки, которые ей понравились. Платить за них она не хотела, поэтому спрятала аксессуар в сумку и ушла на посадку.



В подразделении дознания Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Девушке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Екатеринбург, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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