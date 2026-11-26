Дочь первого президента России Татьяна Юмашева презентовала в Екатеринбурге новый мерч Ельцин-центра, его выпустили к 11-летию основания музейного комплекса. В коллекции «Автограф» – жилеты, ветровки, бейсболки, свитшоты, зип-кофты, а также футболки с цитатами Бориса Ельцина и Виктора Черномырдина (в том числе – «Хотели как лучше, получилось как всегда», «Никогда такого не было, и вот опять», «Берегите Россию»), кроме того, в коллеции появились футболки с выдержкой из 37 статьи Конституции России – «Право на отдых». Все элементы в коллекции выполнены либо в белом, либо в черном цвете.



На презентации, помимо дочки Бориса Ельцина присутствовала и его внучка Мария Юмашева, которая увлекается фотографией – она отсняла лукбук для новой коллекции. Цены на футболки начинаются от 4,5 тысячи рублей, кепка обойдется в 2,9 тысячи, а жилетка или ветровка – 8,8 тысячи рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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