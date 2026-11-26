В Свердловской области со следующего года меняется принцип выплаты регионального маткпитала. Традиционно его выплачивали только за рождение третьего ребенка. Сумма составляет в настоящее время 182 тысячи рублей. Деньги можно потратить на здоровье (мамы или ребенка, в том числе – на эстетическую хирургию, например, подтяжку груди или на стоматологию), на учебу или улучшение жилищных условий. Но с нового года и принципы выплаты регионального маткапитала, и суммы меняются. Об этом рассказала заместитель губернатора – глава минздрава Свердловской области Татьяна Савинова.

«С января 2027 года выплата будет составлять 500 тысяч рублей, и это будет прогрессивный характер – за каждого последующего ребенка будут также выплаты. Например, 600 тысяч за четвертого ребенка, 700 тысяч – за пятого, и так далее. Кроме того, сумму можно будет разделить на 36 месяцев и получать выплату ежемесячно. Причем эти деньги семья сможет расходовать по своему усмотрению. Мы доверяем семьям, они сами понимают, что им приоритетнее. Отчетов не будет», – подчеркнула г-жа Савинова.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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