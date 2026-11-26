В Свердловской области появятся подарочные коробки от губернатора для мам и новорожденных малышей, их будут выдавать при выписке из роддома. Об этом рассказала сегодня заместитель губернатора – глава минздрава Свердловской области Татьяна Савинова.

«В ней будут полезные вещи для малыша и мамы, гаджеты, средства для ухода, – это будет подарок от губернатора», – отметила она.

По словам г-жи Савиновой, выдавать подарок будут только при рождении первенца. Тем, у кого уже есть дети, коробка не достанется. «Это будет такая поддержка для молодой семьи. Те, у кого уже не первый ребенок, у них уже, как правило, есть все эти вещи», – пояснила чиновница.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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