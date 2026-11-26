Фонд святой Екатерины и «Сима-ленд» отремонтируют еще три роддома в Свердловской области. Это планы на 2027 год, сообщила заместитель губернатора – глава минздрава Свердловской области Татьяна Савинова.

«У нас уже проведены ремонты в Первоуральске и роддоме ГКБ № 40 в Екатеринбурге, сейчас проходит ремонт в роддоме Каменска-Уральского, причем там мы делаем как родовые, так и послеродовые палаты, к концу года планируем закончить», – отметила она.

«Буквально вчера мы встречались с представителями Фонда святой Екатерины и Андреем Моисеевичем Симановским, обсуждали планы на 2027 год, думаю, сделаем три роддома – в Краснотурьинске, Нижнем Тагиле и на Уралмаше в Екатеринбурге в больнице № 14», – добавила она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

© 2026, РИА «Новый День»

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