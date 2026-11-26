Сегодня в Стамбуле начались соревнования на Кубок президента Международной ассоциации бокса (IBA), они считаются одними из самых престижных в мире. На первенстве будет выступать и сборная России, в которую вошли 12 боксеров, в том числе четверо уральцев из команды RCC Boxing и Академии единоборств РМК.

Савелий Садома

Екатеринбург представляет на престижном турнире Всеволод Шумков, Александр Зырянов, Джамбулат Бижамов и Савелий Садома.

Всеволод Шумков

Шумков и Бижамов – действующие чемпионы мира, в прошлом году они стали триумфаторами турнира в Дубае, за что получили награды от президента России Владимира Путина, оба представлены к ордену «За заслуги перед Отечеством II степени».

Джамбулат Бижамов

Зырянов в этом году завоевал чемпионский пояс Гран-при RCС, он обладатель титулов IBF Asia, WBA Gold International. Садома в этом году стал чемпионом России и вышел в финал Гран-при RCC.

Александр Зырянов

Отметим, что призовой фонд турнира в Стамбуле составляет 3 миллиона долларов. Каждый чемпион получит по 100 тысяч, а занявшие вторые и третьи места – по 50 тысяч.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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