Плановые отчисления по НДФЛ в бюджет Екатеринбурга в 2027 году составят 27,5 миллиарда рублей. Поступления вырастут на 9,6%, сообщила директор департамента финансов Юлия Медведева, выступая с докладом на заседании бюджетной комиссии Екатеринбургской думы. По ее словам, рост отчислений связан, в том числе, с сокращением «серых» схем оплаты труда.

Общие доходы бюджета Екатеринбурга на следующий год заложены в сумме 97,9 миллиарда рублей. Собственные доходы города составят 57,7 миллиарда рублей (59%). Кроме НДФЛ в них учтены поступления от земельного налога, налога на имущество, акцизов, патентов, а также доходов от использования муниципального имущества, продажи материальных и нематериальных активов.

Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов запланированы в размере 40,237 миллиарда рублей. На данный момент это меньше, чем в текущем 2026 году. Юлия Медведева пояснила депутатам, что часть межбюджетных трансфертов поступает после утверждения закона об областном бюджете и распределения между муниципалитетами. По ее словам, субвенции и субсидии для Екатеринбурга будут доведены позже.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

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