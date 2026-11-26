7 декабря состоится крестный ход во время празднования Дня святой великомученицы Екатерины. Движение транспорта ограничат по ходу шествия.
Маршрут проляжет от Свято-Троицкого кафедрального собора (ул. Розы Люксембург, 57) до часовни великомученицы Екатерины на площади Труда.
С 11:30 до 12:30 движение транспорта будут останавливать по мере прохождения верующих на участках:
– по улице Розы Люксембург, от Свято-Троицкого кафедрального собора до Куйбышева;
– по улице Куйбышева, от Розы Люксембург до Гоголя;
– по улице Гоголя, от Куйбышева до Малышева;
– по улице Пушкина, от Малышева до площади Труда.
Екатеринбург, Арина Кокорина
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