Екатеринбургские таможенники передали конфискат нуждающимся семьям. В частности, 123 футболки разных размеров отправили в комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района Екатеринбурга. Эту партию товаров ввезли из Узбекистана с нарушением таможенного законодательства.

«В ходе досмотра таможенники обнаружили «лишние» футболки, которые не были заявлены в декларации на товары. Предприниматель не стал декларировать футболки, в результате чего ему пришлось нести административную ответственность. А судьбу товара определил суд: изъять конфисковать одежду и обратить в собственность государства. Таможенники, в свою очередь, передали футболки в комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района Екатеринбурга. Здесь одежду распределят между нуждающимися и передадут горожанам», – сообщили в пресс-службе таможни.

Отметим, уральское управление ведомства регулярно передает конфискат нуждающимся.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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