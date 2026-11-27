Три человека погибли в ДТП В Ивдельском округе

Госавтоинспекция выясняет обстоятельства смертельной аварии на автодороге Ивдель – граница ХМАО.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, авария произошла 26 ноября в девятом часу вечера на 113-м километре автодороги в Ивдельском муниципальном округе.

По предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» следовал в направлении Югорска. Он выбрал скорость, не соответствующую погоде. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где ехал «Форд Фокус» под управлением 51-летней женщины. Автомобили столкнулись.

В результате ДТП водитель «Гранты» и две его пассажирки, жительницы Курганской области, погибли на месте происшествия. Водитель «Форда Фокус», жительница Пелыма, с травмами доставлена в центральную районную больницу Ивделя.

Госавтоинспекция продолжает изучать подробности ДТП. Сотрудники призывают водителей воздержаться от дальних поездок из-за тяжелых погодных условий.

Ивдель, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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