Сотрудники ГИБДД изучают подробности смертельной аварии на автодороге Екатеринбург – Тюмень с участием легковушки и двух грузовых автомобилей.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, утром 27 ноября в Пышминском районе «Ауди» столкнулась с КамАЗом и «Сканией», в ДТП погиб ребенок.

По предварительным данным, 40-летний водитель «Ауди», ехавший в сторону Екатеринбурга, выбрал скорость, не соответствующую дорожным и погодным условиям, не справился с управлением и столкнулся с попутно двигавшимися грузовиками КамАЗ и «Скания».

6-летняя девочка, пассажирка «Ауди», погибла на месте. Ребенок в момент аварии находился в детском кресле, его характеристики и тип пристегивания устанавливают сотрудники спецслужб.

Остальные пассажиры «Ауди» ­– 63-летняя мать водителя, 9-летняя дочь и 41-летний родственник получили повреждения различной степени тяжести и были доставлены в Пышминскую центральную районную больницу. Водителя «Ауди» осмотрели медики, мужчина от госпитализации отказался. Остальные участники аварии не пострадали.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все причины и обстоятельства трагедии. Движение в направлении Екатеринбурга временно осуществляется по одной полосе.

Екатеринбург, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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