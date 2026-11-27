Банк России готовит изменения тарификации стоимости полиса ОСАГО и пересмотр территориальных коэффициентов. Так, для Екатеринбурга предусматривается снижение КТ с 1,65 до 1,55, для Полевского – с 1,16 до 1,1. Это позволит уменьшить стоимость «автогражданки» для некоторых категорий водителей.

Центробанк предлагает снизить КТ для 32 городов страны, где сокращается убыточность по ОСАГО. В Уральском федеральном округе это некоторые города Свердловской области, ХМАО и ЯНАО. При этом значение КТ для 39 территорий страны с высоким уровнем убыточности будет повышено. В их число входит несколько населенных пунктов Челябинской и Курганской областей. Но такой рост значений территориального коэффициента для безаварийных водителей может компенсироваться более низкой базовой ставкой.

«Регулятор предлагает практически отказаться от нижней границы тарифного коридора и установить ее для всех транспортных средств в виде символического одного рубля. Это позволит страховщикам предлагать аккуратным и дисциплинированным водителям более выгодные условия. Одновременно планируется поднять верхнюю границу базового тарифа ОСАГО. В частности, на 20% для обычных автовладельцев, что также позволит сдерживать повышение цен на полисы для опытных и добросовестных водителей. Банк России также планирует установить правило поэтапного повышения цен. Для автомобилистов из населенного пункта, который входит в состав разрастающегося города с более высоким значением КТ, повышение стоимости ОСАГО будет плавным. Коэффициенты будут повышаться постепенно в течение трех лет с момента присоединения», – разъяснили в Уральском управлении Банка России.

По данным регулятора, за три квартала 2026 года автовладельцы Екатеринбурга оформили почти 290 тысяч полисов ОСАГО. Средняя стоимость страховки составила 8,5 тысячи рублей, это на 7% больше, чем в прошлом году.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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