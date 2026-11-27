Подельники случайно раскрыли свою нарколабораторию после ссоры с ножом

Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор Михаилу Грознову и Евгению Арефьеву за изготовление наркотических средств в домашних условиях. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Суд установил, что в июле Грознов нашел на земле скошенные части конопли, собрал их в пакет и решил изготовить из них наркотик для личного употребления. Мужчина встретил ранее незнакомого Арефьева и предложил ему совместное дело.

В ходе изготовления средств случайные знакомые поссорились. По версии следствия, Арефьев нанес три удара ножом своему «коллеге», причинив тяжкий вред его здоровью. Таким образом, лаборатория была раскрыта.

Мужчины получили судимость по статье «Незаконные приобретение, изготовление и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, а также незаконные приобретение и хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства».

Грознову назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Арефьеву, с учетом предыдущей судимости и опасного рецидива – 3 года и 8 месяцев лишения свободы в ИК строгого режима. Уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, где потерпевшим является его соучастник, находится в производстве.

Екатеринбург, Арина Кокорина

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