Мобильные пункты вакцинации от гриппа работают в торговых центрах Екатеринбурга последнюю неделю.

Медики призывают жителей региона своевременно сделать прививку, чтобы иммунитет к вирусу успел сформироваться до эпидсезона.

«За минувшую неделю наметилась тенденция к росту заболеваемости ОРВИ: было зарегистрировано чуть более 29 тысяч случаев инфицирования свердловчан, что на 7% выше уровня предыдущей недели, но ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 11% и ниже среднемноголетнего уровня на 13%. Это говорит о том, что наша область находится на начальном этапе подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями. У жителей осталось совсем немного времени, чтобы защитить себя от тяжелых форм болезни путем вакцинирования», – отметила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Светлана Филиппова.

Вакцинопрофилактика в ТЦ доступна любому жителю региона старше 18 лет, независимо от прописки. Всем пришедшим на вакцинацию при себе необходимо иметь медицинский полис, а также прививочный сертификат для внесения данных о проведенной прививке.

4 декабря мобильные пункты отработают последний день.

Всего в настоящее время прививочной кампанией против гриппа охвачено 32% жителей Свердловской области, или более 1 миллиона 330 тысяч человек. В торговых центрах прививки себе поставили более 2,4 тысяч человек, сообщает свердловский ДИП.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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