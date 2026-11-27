В Свердловской области уже в следующем году планируют провести День здоровой мамы, сообщили в министерстве здравоохранения региона в ответ на запрос «Нового Дня». Ранее агентство писало о том, что недавно родившие женщины зачастую поздно узнают о наличии заболеваний, так как, имея на руках маленьких детей, не могут позволить себе пройти диспансеризацию или углубленный профилактический осмотр. Вместе с тем, сами медики советуют через полгода-год после родов посетить узких специалистов – гинеколога с проведением УЗИ, маммолога, эндокринолога, если во время беременности были патологии по этому профилю, и так далее.

«Цель акции – обеспечить комплексное медицинское и психологическое сопровождение мам в послеродовом периоде. В выделенные дни женщины, имеющие ребенка до года, в удобное время смогут пройти лабораторное обследование, УЗИ органов малого таза, ЭКГ, получить консультации специалистов, в том числе по послеродовому восстановлению, также будет предусмотрена возможность консультации медицинского психолога. Проведение акции «День здоровой мамы» позволит вовремя выявить возможные проблемы со здоровьем и поддержать эмоциональное состояние», – подчеркнули в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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