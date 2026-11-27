Почти 300 тысяч просмотров набрало видео с монологом врача УЗИ-диагностики из Екатеринбурга. Чаросхон Худайназарова, которая работает в городской больнице № 3, рассказала, как молодые медики выгорают не из-за большого количества пациентов, а из-за равнодушия управленцев в здравоохранении.

«Каждый день через меня проходят 24 человека, каждые 15 минут новый пациент, а в коридоре сидят люди, которые ждут своего приема по полгода. Потому что врачей не хватает, никто не идет в первичное звено, потому что это каторга. Недавно мне заведующая сказала, что если ты не успеваешь, если ты устала, если ты не готова работать усерднее, пиши заявление по собственному желанию. И добавила: не пиши дату, мы потом сами проставим. Вот так – врач, который работает на пределе, слышит не «давай поможем», а «уходи». И заявление без даты – это не забота. Я не подписала и не подпишу», – рассказала врач.

Она подчеркнула, что врачей первичного звена недостаточно, и в будущем ситуация усугубится, если с работниками здравоохранения не начнут считаться.

В беседе с «Новым Днем» Чаросхон Худайназарова пояснила, что записала свое видео, рискуя остаться без работы, чтобы достучаться до руководства: «Моя работа для меня очень важна, я за время, что здесь работаю, ни одного больничного не взяла, хотя у меня двое маленьких детей, и сопли – это постоянная история. Я старалась никого не подводить, ни коллектив, ни пациентов. Пока со мной руководство не связывалось никак, они просто игнорируют мой отказ увольняться по собственному желанию, никакого ответа я не услышала».

По ее словам, она готова обратиться в Госинспекцию по труду и в прокуратуру. «Они не могут меня официально уволить, ко мне нет претензий таких, чтобы увольнять. Да, были жалобы, например, что я не приняла пациента, который опоздал на прием, но это решается все. Поэтому они хотят, чтобы я написала заявление на увольнение по собственному желанию, да еще с открытой датой», – пояснила врач корреспонденту агентства.

Она выразила сожаление, что молодых специалистов не поддерживают, не пытаются удержать в коллективе, а наоборот, пытаются выжить под странными предлогами. «Что это за претензия: «Ты нам не подходишь, потому что ты молодая и у тебя опыта нет». А где мне его набираться, если не в первичном звене? Конечно, поликлиника – это школа, где мы учимся распознавать патологии, маршрутизировать пациентов дальше», – заметила она.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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