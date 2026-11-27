В Екатеринбурге снова наблюдаются некоторые перебои с топливом. Как сообщают автомобилисты, на некоторых заправках «ЛУКойла» и «Роснефти» пропали самые ходовые марки бензина – в частности, АИ-92 и АИ-95. На «Газпромнефти» в наличии все виды топлива, однако наблюдаются очереди.

«Сейчас машин 15-20 стоят, хвост небольшой есть, но не так, как было в сентябре, конечно. И надеюсь, так не будет. Все-таки две большие разницы – стоять в очереди на заправку, когда на улице тепло и сухо, и стоять в очереди, когда ударили первые морозы», – заметил автомобилист Александр в беседе с «Новым Днем».

В правительстве Свердловской области подчеркнули, что перебоев с поставками топлива нет. Очередное совещание по этому вопросу прошло сегодня по поручению губернатора. «Запасы топлива у крупных поставщиков, которые работают в регионе, позволяют прогнозировать стабильную ситуацию и в ближайшее время. При необходимости выпадающие объемы компенсируют другие поставщики. Ситуативное отсутствие отдельных видов топлива на некоторых заправочных станциях связано с логистическими издержками, в том числе связанными со сложными погодными условиями», – сообщили в департаменте информполитики региона.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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