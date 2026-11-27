Банк России выявил два псевдоинвестиционных интернет-проекта, имеющих признаки финансовой пирамиды.

Регулятор обратил внимание на некую автоматизированную платформу LumenX, которая проводит торговые операции на криптовалютном рынке за счет средств, вложенных инвесторами. Сейчас проект находится в стадии краха: в тг-каналах пишут про сборы на «последний шанс», а вывод денег блокируется под разными предлогами. Организаторы активно зазывают пользователей в свой другой скам-проект под названием Black Sea Club под предлогом «смены держателя токена». Мошенники распространяют в телеграм-каналах информацию о несуществующих инвестиционных ИИ-платформах и убеждают вложить деньги, обещая быстрый рост капитала от торговли на криптовалютном рынке.

Начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко объяснил, как не попасться на уловки скамеров. «Какие тревожные сигналы должны вас насторожить? Активная реклама, которая гарантирует высокую прибыль от инвестиций. Проекты, в которые вас призывают вложить деньги, часто экзотические и модные, в их описаниях использованы понятия «искусственный интеллект», «криптовалюта», «цифровые активы» и так далее. Проверить, легально или нет работает финансовая организация, можно на сайте Банка России. Мы призываем потребителей финансовых услуг быть осмотрительными и не доверять свои сбережения псевдоинвестиционным проектам», – прокомментировал специалист.

За девять месяцев 2026 года Банк России выявил более 1,5 тысячи субъектов с признаками финансовых пирамид. В основном это псевдоинвестиционные схемы, действующие в интернете. По сравнению с тем же периодом прошлого года их количество сократилось на 50%. Финансовые пирамиды масштабируют свою деятельность за счет копирования ресурсов с почти одинаковыми «легендами» бизнесов или схожих инвестиционных схем, под разными брендами. Для продвижения нелегальных проектов организаторы продолжают внедрять в свои тг-каналы мини-приложения, встроенные в мессенджер.

Почти половина выявленных пирамид привлекали людей, гарантируя заработок на инвестициях в криптовалютные активы – 752 субъекта. Еще 79 проектов были построены вокруг легенды об ИИ, который анализирует данные для повышения доходности инвестиций. Также организаторы предлагали «международные» схемы: например «инвестиции» в недвижимость в Юго-Восточной Азии или в некую новую международную платежную систему.

Самые медийные проекты предлагали своим участникам инвестиции в создание сетей криптообменников, расположенных по всей территории России и в странах СНГ, или заработок на «инвестициях» в некий еРубль – «суверенную криптовалюту России на собственном независимом квантовозащищенном блокчейне».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

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