Уральцы стали получать сообщения на «Госуслугах» о том, что они побывали у врача или сдали анализы, хотя к медикам они в действительности не обращались. К примеру, о такой ситуации рассказал житель Екатеринбурга Илья Будкевич.

«В «Госуслуги» пришла куча уведомлений о том, что я якобы присутствовал на какой-то консультации в первой поликлинике ЦГБ № 6 и получил кучу направлений на разные исследования. С личными данными тоже намудрили. Паспорт мне, оказывается, «выдало» УФМС г. Заречного, к которому я вообще никакого отношения не имею. Я, оказывается, «неработающий», маленького роста и с весом на 30 килограммов меньше! Позвонил в ЦГБ № 6. Там мне сообщили, что это якобы какой-то «технический сбой», и обещали перезвонить. Но не перезванивают», – рассказал он.

Отметим, что подобные сообщения – не редкость, особенно в последнее время, когда заработала Единая государственная информационная система здравоохранения. В ЕГИСЗ поступает вся информация о пациенте – о результатах анализов, исследований и приемов, в том числе данные дублируются в «Госуслуги». Как отмечает «Новый День», как правило, сведения поступают в личный кабинет пациента на «Госуслугах» с задержкой примерно в пару недель. И если человек получает информацию о медицинских манипуляциях или консультациях врачей, которых на самом деле не было, то это можно оспорить.

Причин может быть несколько: сбой при выгрузке данных из муниципальной системы в федеральную, путаница из-за однофамильцев или умышленная приписка, чтобы медучреждение могло получить деньги из территориального фонда ОМС. Специалисты рекомендуют в любом случае добиваться аннулирования записи о приеме, исследовании или анализе, если их не было в действительности, так как такие записи в истории болезни могут повлиять в дальнейшем. Например, при прохождении медосвидетельствования на получение водительских прав или разрешения на оружие, при оформлении полиса ДМС (чем больше болезней в анамнезе, тем дороже может стоить полис).

Как правило, достаточно обратиться в саму медицинскую организацию. Однако этого может быть недостаточно. Тогда стоит пожаловаться в страховую компанию, которая выдала полис ОМС, в минздрав региона, в Роздравнадзор и в прокуратуру. Правда, в таких случаях потребуется приложить не только данные с государственного портала о якобы полученных медицинских услугах, но и «доказательство» того, что пациент на деле их не получал – это может быть справка с места работы, в которой будет подтверждаться, что во время приема человек находился на рабочем месте, любые проездные билеты, подтверждающие отсутствие человека в городе, данные из отеля или гостиницы в другом городе и так далее. Важно, что запись не уберут мгновенно, скорее всего, уйдет время и на проверку, и на то, чтобы удалить данные из федерального регистра.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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